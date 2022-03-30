謝龍介確定代表國民黨參選台南市長，要和力拚爭取連任的黃偉哲比拚，不少網友都相當期待這場「民主聖地保衛戰」。現年60歲謝龍介，擔任民代多年，個人問政風格鮮明，無論是跑行程或節目訪問時，國台語雙聲道流暢轉換，讓許多民眾對他印象深刻。

謝龍介喊話：可敬對手 黃偉哲幽默回：電話20年沒變，歡迎溝通

2017年，賴清德出任閣揆，讓原本長期在市議會監督時任市長賴清德的謝龍介說，「你在台南做不到的事情，我到立法院討，無論天涯海角，不論你到哪裡去，小弟一定跟到底，一路監督」，網友KUSO創造出「一生監督你一人」的經典語句。接著黃偉哲當選市長，謝龍介不改幽默監督風格，面對黃偉哲說「謝龍介和陳以信是可怕的對手」，謝龍介立刻臉書貼出照片和文章回應是「可敬的對手」，沒想到黃偉哲立刻搭上酷龍和大S話題時事梗，在謝龍介臉書留言表示「期待君子之爭，我的電話號碼20年沒變，隨時可以直接溝通」。兩人一來一往的互動，讓選戰除了煙硝味之外，還多了點輕鬆話題。

代表國民黨出戰台南！謝龍介宣布參選網路聲量竄全國第2 僅輸蔡英文

謝龍介於3月23日正式確定獲得國民黨提名，出戰台南市，網路聲量一舉往上衝，根據〈網路溫度計〉全國政治人物口碑排行（2022/03/21~2022/03/27）統計整理，謝龍介討論度攀上第2名，僅次於總統蔡英文。

image source:網路溫度計口碑排行榜

疫苗問題砲轟柯文哲「全國都在忍雙北」 黃偉哲年度網路聲量最高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（時間：2021/01/01~2022/03/27），從2021年至2022年3月，近一年多的時間，謝龍介和黃偉哲兩人的網路聲量都不低，身為地方首長的黃偉哲，除了政治話題之外，同時還要扛起行政事務，因此，許多聲量高峰點幾乎都與疫情有關。其中，2021年上半年，因為疫苗數量問題，隔空砲轟台北市長柯文哲「特權疫苗」、「全國都在忍雙北」，讓黃偉哲在2021年3月7日的網路聲量，創下近一年多的最高峰。接著，黃偉哲再喊出力挺國產疫苗，但卻被爆出「已經施打AZ疫苗」，讓他網路討論度再拉抬一波。

當選不選連任、盼台南政黨輪替！ 謝龍介披藍袍出戰網路聲量衝高峰

身為台南市議員的謝龍介，除了市議會質詢問政之外，近一年多來討論度最高的話題，前兩名都是與宣布參選台南市長一戰相關，包括喊出「若當選台南市長不連任」、「希望讓台南政黨輪替」等，尤其是確定宣布參選當日的網路聲量，高達2萬9374筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

公投全台宣講搶攻人氣、拚戰鬥力！謝龍介網路好感度提升

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（時間：2021/01/01~2022/03/27）觀察分析，2021年上半年的網路好感度，謝龍介比值是0.87，黃偉哲為0.79，兩者相差不遠，甚至說是旗鼓相當，但是2021年7月至2022年3月中下旬，兩人的好感度似乎開始出現變化。

謝龍介在四大公投議題上，全台跑透透、賣力宣講、站台，即使藍軍在四大公投議題上全軍覆沒，但公投一役反而讓謝龍介獲得相當多泛藍支持者的青睞，身為台南市地方議員，謝龍介的知名度，絕對不亞於中央官員，因此，當謝龍介成為國民黨首位正式對外宣布，成為市長參選人之後，立刻引發熱烈討論。

黃偉哲歷經黨內初選激戰、遭影射線民疑雲！網路好感度大傷

黃偉哲在四大公投議題上其實也著墨不少，但有意之爭取參選連任的他，當時被爆出「學生時代曾當過線民」的爭議疑雲。黃偉哲努力解釋，但似乎就是無法立即讓風波停息，因此，近期他近受專訪時表示「歷經過初選，就像是脫了一層皮」。初選內鬥、線民疑雲的討論， 雖然已經暫時平息，但也帶來負面輿論效應，連帶影響到黃偉哲的網路好感度，因此，他的網路好感度比值下降至0.6。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2022年03月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『謝龍介、黃偉哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。