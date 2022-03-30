基隆又1校淪陷 南榮國中學生確診全校停課1日 09:392022/03/30 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆南榮國中學生確診全校停課1日。（陳彩玲翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆又一間學校淪陷，位在仁愛區南榮國中有1名學生確診，校方今天緊急召回全校師生返校採檢，全校預防性停課1日。 南榮國中表示，因本校學生出現確診個案，經由基隆市疫情指揮中心評估，所有師生於今日進行篩檢，全校即日起預防性停課一日，3月31日復課；確診個案班級停課10日， 4月11日復課。 宜蘭縣一國中教師確診 全校千人篩檢 停課14天 竹市關東國小1學童確診 全校停課至4 ／10 #南榮國中 #學生確診 #基隆 #預防性停課 #本土 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被爆有抖音帳號 林楚茵推實習小編辦的 04:102022/03/30 政治要聞 國內21條Omicron傳播鏈 BA.2恐成主流 04:102022/03/30 生活新聞 單日6起感染源不明 社區多點爆發 04:102022/03/30 生活新聞 合庫台灣Pay繳牌照稅 享三重優惠 04:102022/03/30 全球財經 外部風險大增 台灣首季企業樂觀指數下滑 04:102022/03/30 財經要聞 愛心傳唱 台灣梧桐弦樂團與吳春山演出捐公益 03:362022/03/30 寶島 最後考驗將至！醫曝確診人數已不重要 這件事是關鍵 09:172022/03/30 生活 台灣精品獎選拔 4月1日開放報名 04:102022/03/30 投資理財 大陸人看台灣》今年奧斯卡熱門影片 兩岸譯名各不同 00:002022/03/30 兩岸徵文 大老虎來了！清明連假比過年嚴峻 醫：最擔心2縣市 08:032022/03/30 生活 何曉玫默島新樂園 日常皆是舞台 04:102022/03/30 藝文副刊 不畏疫情逆勢成長 逾九成高資產族 財富續增 04:102022/03/30 金融．稅務 柯：改變台灣藍綠壟斷政治版圖 04:102022/03/30 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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