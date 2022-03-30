基隆又一間學校淪陷，位在仁愛區南榮國中有1名學生確診，校方今天緊急召回全校師生返校採檢，全校預防性停課1日。

南榮國中表示，因本校學生出現確診個案，經由基隆市疫情指揮中心評估，所有師生於今日進行篩檢，全校即日起預防性停課一日，3月31日復課；確診個案班級停課10日， 4月11日復課。