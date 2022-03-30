台灣近日停電屢屢發生，無黨籍立委高金素梅昨在臉書寫下，台灣如今很多問題根源都在政府政策，像是缺電，政府卻用電價凍漲、輪流停電、懲處基層等方式卸責，政治理想不能拿來當政策執行，「否則，我拿『禮運大同篇』當政策，那不就實現『大道之行也，天下為公』的理想社會了？

高金素梅臉書曝光昨(29日)在立法院質詢行政院長蘇貞昌的畫面，並寫下，政策走錯路，就必須回頭，重新繪製路徑圖，而不是政府一直大聲說不缺電，人民卻在缺電中提心吊膽過日子。政治理想不能拿來當政策執行，否則，我拿「禮運大同篇」當政策，那不就實現「大道之行也，天下為公」的理想社會了？「非核家園」是民進黨的政治理想，政治理想拿來當能源政策就變成八成火力發電的烏煙瘴氣台灣，過程中還停電跳電連連。

高金素梅喊話，「理想不能當政策」就像「理想不能當飯吃」一樣簡單的道理，「非核家園」依然是民進黨的政治理想，但「能源政策」應不斷檢討、調整，符合整體社會的期待。

此篇文曝光不到一天時間已有近5000人按讚，有網友留言表示，「希望這種質詢的模式、能成為教科級的範本」、「超級讚的質詢，人民的心聲」、「專業問政」、「執政黨聽進去，卻做不到」。