大陸知名男星鄧倫，以帥氣外表、184公分的高䠷身材在《楚喬傳》、《香蜜沉沉燼如霜》等多部電視劇中演出，受到觀眾的喜愛，也成為女粉絲心目中的男神。不料，他卻在本月15日爆出逃漏稅被抓，金額高達上千萬人民幣，讓不少合作品牌緊急與他切割，甚至要他歸還天價代言費及加碼追討違約金，引起網友熱烈討論。

被封為「戲劇男神」的鄧倫自從爆出高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億元）逃漏稅醜聞後，他雖緊急發出道歉聲明，仍丟失手中的代言以及長期建立起的「王子」形象，社群帳號也遭到封鎖，演藝事業一落千丈。29日還傳出先前與他合作的品牌方要求他歸還已支付的天價代言費，並加碼追討違約金480萬人民幣（約新台幣2165萬元），以及53.7萬人民幣（約新台幣242萬元）的訴訟費、律師費、經濟損失等費用，除此之外，其他品牌方也開始向他追討相關賠償費用，總價可能高達2億人民幣（約新台幣9億元），讓網友們看到後大感驚訝。

目前鄧倫已將名下所有的公司法人代表轉給家人，他所經營的副業火鍋店則持續經營，而這也是他目前唯一有收入的管道。不過，對於品牌在這麼短的時間內就開始向他催討相關款項，也讓不少網友提出質疑，認為品牌在官宣後就已透過代言人獲取粉絲消費的利益，卻還要鄧倫全數歸還代言費實在不合理，再度引發話題。