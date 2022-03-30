專業實物攝影機及視訊會議產品「IPEVO」品牌商愛比科技(6858)去年每股稅後盈餘(EPS)達10.5元，創歷史新高，董事會通過110(2021)年度盈餘分配案，將配發現金股利5元；以公司3月29日收盤參考價67.89元計，現金殖利率為7.4％。愛比科技本周也公告董事會通過總經理新人事任命，由李信宜擔任該公司新任總經理。

李信宜曾任華碩智慧雲軟體研發中心(AICS)產品協理、華碩數位家電產品經理；威聯通科技智慧視訊處副總；電子書城創辦人；17 LIFE營運長等職務。

愛比科技成立於2007年，資本額為2.72億元，以銷售自有品牌「IPEVO」之自主開發的實物攝影機(Document Camera)及視訊會議產品為主營業務，產品屢獲得日本Good Design、德國Red dot、iF等國際知名設計大獎，更連續三年蟬聯美國亞馬遜(Amazon)同類型商品銷售排行榜冠軍；愛比科技長期深耕北美教育市場，其視訊教學實物攝影機在美國K-12(幼稚園到十二年級)公立學校已取得領先者地位，獨力開發的影像編輯處理軟體，更已擁有超過百萬下載使用者。

受惠疫情加速遠距教學與工作的新生活型態到來，愛比科技自2020年起營運明顯成長，愛比科技2021年賺一個股本營運表現創歷史新高，合併營收為新台幣12.3億元，營業利益3.92億元，稅後淨利2.84億元。公司專注於自有品牌「IPEVO」商品的經營，毛利率已連續四年維持在5成以上，去年更來到55％的新高，亦由於品牌效益加速發酵，且經濟規模不斷放大，使營業費用率持續下降，帶動公司近三年營益率明顯跳升，自2019年的12％，2020年26％，於去年再揚升到32％表現，2021年淨利率則受到業外匯兌損失影響，致稅後淨利率較2020年微幅增加3個百分點，然仍繳出三率三升的表現。

愛比科技預期今年實物攝影機在教育市場的成長力道會趨緩，而公司已提前在商業應用市場的佈局準備，針對商業應用市場部份，愛比科技2022年將搶攻視訊會議設備市場，針對中小會議室推出「便攜式USB會議攝影機」產品。另在現有實物攝影機部份，則會升級推出「文件掃描器」產品，積極開發金融保險、法務採證與醫療電子化等多個市場應用領域。