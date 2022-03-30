美國記憶體晶片龍頭美光（Micron）發布截至3月3日為止的年度第二季財報，經調整後的營收為77.9億美元，較去年同期成長25%，調整後每股獲利為2.14美元，皆優於市場預期，展望年度第三季更做出了樂觀的預測，預估營收落在85億美元至89億美元之間，調整後每股獲利估達 2.36美元至2.56美元，帶動盤後股價續漲近4%。值得注意的是，在美光發布財報前，摩根大通（以下稱小摩）提前唱多，給予其「增持」評級，目標價115美元，外資對於記憶體市況看法忽多忽空引發熱議，上週另一家外資摩根士丹利（以下稱大摩）才再度唱衰記憶體市況。

網友聯想到大摩既去年8月中旬以「記憶體寒冬來臨」為題發布看空記憶體市況的報告後，上週再度唱衰記憶體市況將受三大利空因素影響，包括PC出貨前景轉差、南韓兩大指標廠搶市占，以及紅色供應鏈製程與良率提升等，看壞三大記憶體後市包括DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）以及編碼型快閃記憶體（NOR Flash），令台灣相關記憶體股近期表現承壓。

網友紛紛表示，「這些投資機構誠信跟詐騙集團是同一個等級的」、「外資：記憶體寒冬提前到來，結果那麼快就春天了喔」、「今年來幾次記憶體寒冬了阿？」、「大小摩是神經失調喔，昨天寒冬今天暖春」、「寒冬咧？一年又過去了」、「一下寒冬，一下看多，然後又看衰」、「記憶體寒冬，業績還是成長，其實是韭菜的寒冬吧？」、「記憶體被搞了」、「外資的記憶體春天跟冬天有沒有這麼短」、「這些外資兩天換季一次是吧？」。

更有網友直言，「外資你忽多忽空，忽冷忽熱，需不需要看醫生阿」、「上次寒冬被騙進去空」、「一年又一年，都吃幾次貨啦」、「外資：我貨吃飽了，寒冬自然就過去接下來就是春暖花開(我發財)的季節啦」、「看多美光，做空台股記憶體」、「外資開始吹反而會怕」。