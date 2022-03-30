馬來西亞女神顏妃，擁有亮眼外型和魔鬼身材，靠著販賣飛機杯引起討論，在IG經常曬出吸睛照片，張張都辣人眼球，擁有超過300多萬粉絲支持，近日與緋聞男友馬來西亞網紅林尚進，似乎感情即將走向終點，她就說道「等我先找到22公分」談話尺度一向之大，引發討論。

根據《中國報》報導，顏妃與林尚進從未正式宣布戀情，但兩人經常在社群曬曖昧照，顏妃甚至還大方公布，有位男性尺寸不只有19公分，經她測量寬度達4.7公分，並且上頭還自帶青筋。雖然她並未講明對象就是林尚進，也並未說明清楚是身體哪個部位，但網友認為應該就是心中所想。

原來，顏妃曾為林尚進過生日時，蛋糕的上面就寫著19公分，網友自然聯想到林尚進那邊。有網友就私訊問她：「19cm突然出現在你面前，一手把你摟住，『有我在別怕』」顏妃看到回應，並截圖張貼在IG現實動態，只見上面寫著「19cm才不會做這種事，哈哈哈哈哈哈，他這種BALIA直男，我差不多要跟他講BYE BYE了囉」

「我找到22cm先」顏妃直接說出合意尺寸大小，似乎仍然是不滿意林尚進的19公分，要網友猜測「看看誰是下一個幸運兒被我看上的了。」讓網友聽得鼻血直噴。事實上，顏妃曾被爆料全身脫光，靠著拍攝色情影片月入百萬，不過她直言「我的底氣，我自己掙」似乎不甩網友評價，也難怪她能如此自在說出要22公分男友的話出來了。