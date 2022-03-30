澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪指出，透過檢查影像可看到阿嬤採用經導管直接將血栓藥物打入栓塞處治療後血栓已消失。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

張耿豪表示，採用經導管直接血栓治療，是將特製的溶栓導管置入血栓中，直接在血栓內打入藥物，破壞血栓，使用的藥物劑量僅需要傳統劑量的四分之一，對年紀較大的患者比較安全，而且成功率高。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

86歲阿嬤順利切除大腸腫瘤，在出院前夕突然意識不清且呼吸急促，家屬已經放棄做進一步急救，唯澄清醫院心臟血管內科醫師張耿豪在極短時間內追查出是肺動脈阻塞所致，採用經導管直接血栓治療，不到一天阿嬤即清醒，一周後出院，一年來都沒有再出現不適。

這位阿嬤接受大腸癌切除手術，手術很順利傷口復原良好，計畫隔天要出院，卻在當天下午突然意識不清且呼吸急促，血液中氧氣濃度只有80％％，血壓掉到70，緊急啟動急救小組將病人送到了加護病房，由於病情突然惡化，家屬經醫師解釋後已同意放棄進一步急救。

唯加護病房的醫師不願放棄緊急會診心臟內科醫師，張耿豪發現只要用藥血氧和血壓可維持，進一步電腦斷層檢查，確診是肺栓塞惹的禍。

由於該患者年齡頗高又剛接受大腸切除手術，決定採用經導管直接將血栓藥物打入栓塞處，不到半天，阿嬤血氧濃度回升到95％以上，不到一週，病患就康復出院。到目前為止，這一年以來，患者出門散步活動都沒有再發生任何不適。

張耿豪指出，肺動脈栓塞，是血栓堵住了肺動脈，導致血液無法送往肺部做氣體交換，所以會造成呼吸喘、缺氧的症狀，嚴重者甚至會死亡。唯該病難以迅速診斷，一旦肺栓塞發生，約1／10人在一個小時內就會猝死，如果沒有治療，兩週內的死亡率高達26％。

張耿豪強調，目前肺栓塞的主要治療是口服抗凝血藥物，可以治療大部分患者；但是在一些嚴重的患者，抗凝血藥物的效果太慢，可能就會需要藥效更強的血栓溶解劑，唯其發生出血的風險也很高，經導管溶栓術已經漸漸取代傳統的靜脈給藥方式，可減輕藥量，而且出血率、死亡率、腦中風都明顯低於傳統靜脈給藥。