全球數據基礎架構領導者威騰Western Digital（WD）宣布連續四年榮獲Ethisphere（道德村協會）評選為全球最具商業道德企業之一；道德村協會為全球定義和推動合乎道德之商業實務標準的組織。

Western Digital致力於解鎖數據的潛力和倡導人類的潛能，並在每項經營決策上強調高道德標準的重要性；透過制定相關政策並予以實踐，Western Digital在道德行為發展的大環境中不斷成長，是連續多年獲此殊榮的關鍵。作為全球數據基礎架構的領導者，與利益關係人之間的信任十分重要。

Western Digital資深副總兼法令遵循主管Tiffany Scurry表示，相較於年復一年把商業道德規範作為培訓主題，Western Digital領導團隊選擇用更積極的行動，向全球員工倡導一種具道德感的職場文化。很榮幸能再次榮獲道德村協會的肯定，也藉此展現我們對於員工、股東和市場等利益關係人所肩負的道德責任。

IDC未來資安研究總監Amita Potnis表示，商業道德的展現是建立信任不可或缺的一環，而信任更是影響商業經營的許多面向，例如與人、地球和目標相關的倡議。連年榮獲高水準的道德和信任認證是競爭優勢差異化的關鍵，相信這對於 Western Digital及其客戶而言都是正面的影響。

DDN行銷副總Kurt Kuckein表示，信任對於任何商業合作夥伴關係都至關重要，DDN很高興看到Western Digital的誠信價值與產業地位備受肯定。DDN未來將持續投入AI和其他高階運算工作負載的全新解決方案；能夠擁有像Western Digital這樣的策略合作夥伴是我們完成使命的關鍵。