國際封測大廠矽品精密與國立暨南國際大學舉辦產學合作簽約儀式，兩者皆為中部學界與半導體之先驅，此次跨界合作接軌產學，共育國家級封測菁英人才，以無縫銜接學校與職場之斷鏈。暨南大學更是首次與半導體指標企業合作，緊跟科技潮流鎖定具前瞻性產業對接指標企業，有助青年學子快速縮短學用差距，厚植職場競爭力。

台灣半導體產業牽動著全球未來的發展脈動，IC封測身在其中更是不可或缺的一環，矽品精密行政長簡坤義表示，矽品精密為中部地區最大封測廠，年營收約1,078億元，員工人數達2.3萬人，日月光投控集團年營收5,700億元，集團市佔率穩居世界第一，多年來與國際頂尖業者合作開發先進封裝技術，深知人才資本才是驅動台灣半導體產業前進成長的動能，故長期致力於在地人才培養並著重「務實致用」。

暨南大學校長武東星看重產業化學習及實務經驗之養成，與矽品理念相符，今以企業選才、育才角度，規劃企業導師活動、校園技術講座與大四下學期月薪實習，後續可望促成技術開發與學術研究合作案之推展，現階段主要幫助學子提早了解半導體產業，加速未來融入與適應職場，預期可對接半導體熱門職缺，如先進封裝製程、5G通訊產品、半導體高階設備、智慧智造IT等類別工程師，未來有機會加入矽品精密，為學子職前最後一哩路提前打好基礎。

武東星表示，暨大位處多元文化及環境優美之南投埔里，始終堅持以歷史使命定位國際化辦學理念，多年來推動人文與社會領域創新加值，將學術研發能量轉化為生產力和經濟活動，於產學合作成果斐然，長期肩負起中部地區重要的智庫與人才培育搖籃，與地方共生共榮。畢業學生學術實務並重，兼具有國際化全觀視野，是企業愛用之優秀人才。矽品精密為IC封測領航標竿企業，此次產學合作因應當前科技產業用人需求，亦鋪墊進入半導體產業之敲門磚，全面開啟產學合作。

暨南大學與矽品精密攜手全面推展產學合作，形塑產學雙贏運作模式，看好未來10年元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業需求高速發展，新日常生活型態已完全離不開IC晶片，半導體產業成為目前含金量最高的前三大產業，矽品精密搶占先機在中、彰地區率先擴廠，可預期大中部地區（中、彰、投、雲）將成為半導體產業重鎮，歡迎更多青年學子加入矽品，提早卡位半導體，畢業即就業，接軌國際，成就更美好的未來。