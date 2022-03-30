烏克蘭部隊反擊俄軍

美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）周二說，美方情蒐可能有落差，以致華府在俄軍攻打烏克蘭前，高估了俄羅斯的戰力，而低估了烏方的防禦能力。

據CNN新聞網29日報導，當俄羅斯2月下旬侵略烏克蘭時，美國情報評估，俄軍展開全面攻擊，基輔可能幾天內就會淪陷。然而，隨著俄軍侵略烏克蘭進入第2個月，卻遭遇頑抗，仍遲遲無法攻下烏克蘭首都。

沃特斯周二在出席美國參議院軍事委員會聽證會時坦承，由於情報落差，可能錯估了俄烏攻防的能力。他說，等這場危機結束後，他們會像以往一樣，進行全面檢討，找出自身的弱點，並確保設法加以改進。儘管美國情報準確預測，俄羅斯打算侵略烏克蘭，但卻沒料到，俄軍的表現會這麼差。

俄軍開戰後幾小時，朝烏克蘭首都基輔推進時，美國官員就提議協助烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）逃亡，以免他遇害。可是他拒絕了，反倒要求提供武器，幫忙烏克蘭抵抗俄羅斯。

#Ukraine: The results of a counterattack by the Ukrainian forces on Russian positions in Lukyanivka, #Kyiv Oblast - as a result a MT-LB tracked vehicle, T-72B3 tank and BMP variant were captured. A Russian T-72B3 and another BMP variant were also destroyed there. pic.twitter.com/ydPxGMolpi — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 24, 2022

美國和北約不斷供應烏克蘭「標槍」（Javelin）單兵反坦克飛彈，以及「刺針」（Stinger）防空飛彈等武器，以對付俄軍。雖然各方看法差異很大，但知情人士說，數以千計俄軍在衝突中喪生。美國官員說，他們有軼事型證據顯示，俄軍有士氣問題。

美國國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）說，美國在俄羅斯侵略前的情報評估是根據一些要素得來，其中包括烏克蘭人不像他所設想的那樣，有萬全的準備。也因此，他曾質疑他們的戰鬥意志。不過，他坦承，那是個人誤判，因為烏克蘭人英勇光榮奮戰，做了正確的事。