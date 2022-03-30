越南汽車製造業者VinFast於美國時間29日宣布，已決定將先投資20億美元，在美國北卡羅來納州興建電動車(EV)廠，便於日後生產電動巴士、電動休旅以及EV用的電池。

隸屬越南最大集團Vingroup的VinFast指出，這個在美國的第一個投資案，有多項用途的綜合性大車廠，預定一共將注入40億美元左右。同時，計畫2022年可以動工興建，2024年7月完工後開始投產，每年可望先製造15萬輛左右。

VinFast表示，藉由這座美國新EV廠，可以穩定售價並縮短交車時間，讓更多車主能接受VinFast的EV車款。另外，VinFast已經在接兩款電動休旅的預購單，希望2022年最後1季就能執行交車任務。

日前，美國總統拜登拿VinFast為例，指出VinFast在美投資案，日後可創造7,000多個工作機會，是自己可行的經濟戰略中，最新的一項佐證。曾誇下海口最慢到2030年，美國新車中至少有半數都是電動車的拜登，也說過通用汽車、福特汽車以及西門子等，又開始在美投資並提供就業項目。

同時，北卡州長也歡喜宣布，VinFast建立該州首家車廠，並寫下當地史上最大一筆外商投資案。另外，VinFast在2022年全球銷售目標，希望能上看4.2萬輛。

在售價方面，VinFast的電動休旅VF8車款，在美國賣4.1萬美元，相較特斯拉1輛賣6.3萬美元，大概便宜快半輛VF8的價錢。

VinFast在美國這場投資豪賭，就是希望在當地富有聲望的傳統車商，以及多家新創公司間，以便宜又實惠的電動休旅，還有電池租賃服務殺出1條經營血路。

以Rivian還有Lucid等這些EV新創業者，受到供應鏈供貨不及影響，股價不僅下跌，同時2022年產能也下修不少。連特斯拉老闆馬斯克2021年也說過，要用可接受的成本來達到量產目標，是想像不到的困難。

除了赴美外，據悉VinFast於元月時，也開始在德國尋覓合適建廠地址。同時，VinFast自許在2022年底時，就能成為1家只生產EV的車廠。