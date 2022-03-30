歐股周二收在大漲，追蹤了亞洲股市和華爾街的走勢。俄羅斯與烏克蘭的和平談判出現了至今以來最明顯的跡象，顯示雙方的談判正朝往結束戰爭的方向前進。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲7.92點或1.74%，為462.09點，來到近一個月最高的水準，並在債市持續被拋售的情形下，指數連三個交易日上漲。所有的板塊都處於上漲區間，汽車股和銀行股分別上漲5.9%和3.8%，表現最好。

俄烏談判代表在歐股開盤前夕開始談判。俄羅斯承諾對基輔和烏克蘭北部減少軍事行動，以建立雙方的互信；烏克蘭則接受中立國地位。這是戰事爆發以來最詳細的方案，有望解決連五周的軍事衝突。

英國的Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streeter說，在和平談判出現潛在可能突破之後，歐股開始加速上漲；人們此前不僅擔憂在歐洲自家門口的戰爭，也擔心對大宗商品的影響。

德國兩年期公債殖利率短暫地升為正值，為2014年來首見；美國兩年和十年公債殖利率曲線朝往「倒置」又靠前了一步。

Streeter認為，德國國債市場的走勢與美國不同，但通膨飆升可能促使歐洲央行以高於預期的速度收緊貨幣政策，這將導致消費者面臨更高的生活成本壓迫。另一個擔憂是可能出現的(經濟)衰退。

在俄羅斯宣布天然氣的出口僅接受盧布支付之後，投資人開始關注油氣的供應，俄羅斯的天然氣占歐洲消費總量約4成，俄羅斯此舉可能造成歐陸危機，引發通膨。

倫敦富時指數的漲幅受到巴克萊銀行大跌2.5%的抑制。僅小漲0.86%；此前巴克萊一個重要投資人宣布，拋售該行約3%的股份。

調查顯示，德國和法國的消費者信心的降幅皆高於預期。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，政府遏制通膨和燃料成本上升的措施，幾乎起不到作用，民眾也感受不到。

泛歐Stoxx 600指數有望在三月出現小漲，為今年以來首見的月度上漲，但第一季預計下跌，為過去八個季度以來首見。

馬士基(Maersk)下跌4.1%；該丹麥船運公司表示，上海的封鎖將損害卡車運輸服務，增加運輸成本。

全球最大水泥生產商、瑞士的Holcim宣布退出俄羅斯市場，股價上漲3.9%。