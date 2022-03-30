廣華-KY(1338)公布2021年財報，受到車用晶片短缺影響，壓抑全年成長動能，全年營收73.15億元，年增18.62％，稅後歸屬於母公司淨利3.39億元，年增15.13％，每股稅後盈餘4.04元。董事會決議配發2.5元現金股息。

公司指出，大陸眾多合資品牌車廠因零部件供應短缺問題嚴重，面臨減產、停工等問題，但自主品牌車廠在積極優化供應鏈結構，並有效化解晶片短缺壓力，乘用車市占率達到44.43％的歷史新高水平，日系及德系品牌車廠則有小幅衰退，整體乘用車銷售量仍年成長6.5％。廣華-KY去年日系、歐美系、自主品牌車廠的營收比重分別為64.14％、18.46％、16.07％，其中來自大陸自主品牌車廠營業額占比較年增7.76％，而自主品牌客戶對於旗下環保乾式轉印產品拉貨動能強勁，但遇到稼動率起伏不定，對成本結構仍產生影響，整體毛利率及營業利益率分別為21.05％、3.47％。

今年廣華-KY謹慎看待大環境的系統風險，並做好相關因應的措施準備，但仍看好汽車產業發展將持續朝向輕量化、環保的趨勢不變，將更加講求內裝配飾件多元化設計感與環保生產，並集中主力生產較高毛利產品。