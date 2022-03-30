54歲男星魏駿傑在台灣新竹出生，後來到香港發展，以《陀槍師姐》等電視劇走紅，2008年他和比小他20歲的重慶女大生張利華結婚，育有1女，前年張利華爆出偷吃老外，兩人不久宣布離婚。港媒報導，張利華疑遭新男友毆打前額裂傷，聞此，魏駿傑稍早丟出佛經教義回：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡」，暗指是對方造的業，跟他無關。

魏駿傑早年因《陀槍師姐》和滕麗名假戲真做相戀，兩人交往9年卻在2007年分手，傳聞是因張利華介入，隔年魏駿傑就和張利華結婚，婚後張利華兩度傳出跟其他男子過從甚密，2007年爆和單車選手鄧宏業走得近，魏駿傑當時買房送妻，證明感情無異狀，前年張利華被爆和老外在計程車上接吻纏綿，不久魏駿傑便發文承認離婚，寫下：「從此與妳（指女兒）相依為命。」

而張利華恢復單身後，手上除了有魏駿傑所給的贍養費，也進軍保險業打拚，據知在前女星王玉環教導下，張利華近年登上該公司業績第一名，客戶多為大陸人，她不僅是百萬圓桌會員，還是組長等級，張利華受訪時承認此事，承認為了討生活就得放下面子，更開心有更多能力負擔女兒學費，問她和魏駿傑近況？她稱兩人沒交惡，現在還是家人，是親人也是朋友。

據《東網》報導，張利華近年生活富貴、滿身名牌，29日卻捲入一起在山頂道的襲擊案，遭一名42歲胡姓男子毆打，前額流血送醫，事後，胡男否認打女友，稱是張利華自己喝醉跌倒，由於張利華目前意識狀態模糊、酒醉仍未退，暫時未能錄口供，而魏駿傑聽聞此事，高超不帶髒字回應：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡；從身語意之所生，一切我今皆懺悔」。

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