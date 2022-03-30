議員涉詐領助理費案層出不窮，立法院內政委員會今天審查《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文修正草案，朝野立委分別提出鬆綁議員公費助理聘用限制、提高補助費用總額、為民服務費提高1倍等提案。不過，內政部書面報告指出，內政部前年召開座談會，地方政府均表達財政困難，建議考量地方財政能力，審慎評估。

現行《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定，直轄市議員得聘用6至8名公費助理，每月補助費用總額不得超過24萬，縣市議員得聘用2至4人公費助理，每月補助費用總額不得超過8萬。

朝野立委提案主張放寬議員公費助理聘用限制，提高公費助理每月補助費用總額最高至直轄市36萬、縣市16萬，並每4年一次參考消費者物價指數調整，總共有24版本草案交付委員會審查。

陳宗彥於審查前報告表示，現行提案多半是擴大地方財政支出，像是地方民意代表為民服務費提高1倍，現行直轄市議員每人每月為民服務費2萬元、縣市議員9000元、鄉鎮市民代表3000元，若增加1倍，每年增加地方財政支出2億2602萬元，應該考量地方財政能力，審慎衡酌。

有關增訂補助費用總額二分之一內得聘用部份時間工作助理，陳宗彥說，內政部曾在前年召集地方議會、地方政府、專家學者舉行座談會，增列部分工時助理相關規定尚無共識；至於提高議員補助費總額，地方政府均表示財政困難。

至於提高村里長事務補助費至5萬元，陳宗彥表示，若提高每年增加地方財政支出4億6566萬元，有鑑於村里帳事務補助費由鄉鎮市區公所編列預算支應，是否調整、如何調整，應考量國內各項財經指標及地方財政情況後，審慎衡量。