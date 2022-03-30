北巿校園再爆第4例確診 中正區國小舞蹈班外聘老師染疫 10:132022/03/30 中時 游念育 、中時、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中正區某國小也有老師確診。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市本土疫情連環爆，截至目前已出現4起確診，都與校園相關。其中包括台北市中山區某高職生、中正區某國小附幼學童與大安某國小資優班老師確診，如今又爆出中正區某國小的舞蹈老師染疫，相關疫調持續進行中。 北市中正區某國小校長表示，確診的老師是舞蹈班外聘老師，一周大約是4節課，但舞蹈班近期才表演過，都有快篩沒有同學確診，目前沒有停課，該有的措施都有處理，而舞蹈班共4個班，有3個班去表演曾接觸過老師，共約75名學生，詳情由北市府記者會統一說明。 大潭電廠群聚＋1 竹北國小童確診 87名師生停課 台東＋2！初鹿家族又增2染疫 累計10確診 #台北 #校園確診 #老師 #學生 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北巿校園＋2 某高職、國小附幼生確診 09:262022/03/30 生活 台銀館前分行1名懷孕櫃員確診 全行PCR結果出爐 13:002022/03/29 生活 基隆小吃店燒不停 警局學校40人確診 04:102022/03/29 生活新聞 勞保局電話服務人員確診 匡列69人PCR結果出爐 11:002022/03/29 生活 海大教授跑小吃店染疫 延燒北高校園 04:102022/03/30 生活新聞 新北中和社區篩377人 再揪出2人確診 09:162022/03/30 生活 獨》大安區某國小資優班老師確診 學生來自23班、720人待採檢 09:272022/03/30 生活 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 新北確診案子女就讀北市2校 衛生局急造冊採檢 16:352022/03/29 生活 本土確診竹縣＋2 國小女童確診班級停課10天 15:172022/03/29 生活 最後考驗將至！醫曝確診人數已不重要 這件事是關鍵 09:172022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。