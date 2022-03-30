台北市本土疫情連環爆，截至目前已出現4起確診，都與校園相關。其中包括台北市中山區某高職生、中正區某國小附幼學童與大安某國小資優班老師確診，如今又爆出中正區某國小的舞蹈老師染疫，相關疫調持續進行中。

北市中正區某國小校長表示，確診的老師是舞蹈班外聘老師，一周大約是4節課，但舞蹈班近期才表演過，都有快篩沒有同學確診，目前沒有停課，該有的措施都有處理，而舞蹈班共4個班，有3個班去表演曾接觸過老師，共約75名學生，詳情由北市府記者會統一說明。