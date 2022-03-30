央行升息牽動青年安心成家貸款利率可能上升，各界期待政府協助減壓，但相關調整需考量眾多因素；對此，財政部長蘇建榮今天表示，青安貸款利率調整仍在討論、尚未決定，若有結果會對外公告，應會在本週內拍板。

台灣中央銀行17日宣布升息1碼（0.25個百分點），各大國銀、中華郵政公司陸續跟進調升定存定儲利率，牽動公股銀行辦理的青年安心成家購屋優惠貸款利率恐上升，各界期待政府協助減壓。

立法院財政委員會今天上午繼續審查111年度財政部主管台灣土地銀行股份有限公司、財政部印刷廠預算案，蘇建榮列席備詢。

蘇建榮會前接受訪問表示，青安貸款利率調整幅度以及何時公布，仍在討論、尚未決定，若有結果會對外公告，「應該這個禮拜之內就會決定」。

先前傳出財政部與公股行庫等在會議達成初步共識，青安利率「凍漲」到年底，1段式機動利率方案維持1.4%。財政部對此表示，考量青安貸款是以公股銀行自有資金承做，協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，仍須兼衡銀行承做資金成本，風險控管及整體健全房市政策，相關計息方式調整規劃尚在審慎研議中。（編輯：郭無患）1110330