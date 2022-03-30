警方今天公布111年賞螢交通疏導圖。（警方提供）

每年4月起進入螢火蟲季，東勢林場遊樂區復育螢火蟲在高峰期更多達上萬隻，東勢區及新社區因自然繁殖大批螢火蟲，常吸引中部及全國遊客蜂擁而至，賞螢季期間易產生停車位不足及車輛壅塞狀況；東勢警分局除編排交通疏導崗平日3處、假日11處，全力執行交通疏導勤務外，並協調東勢林場聘請義交協勤。

警方指出，東勢警分局於4月9日至5月1日賞螢活動期間，籲請大家多利用平日（週一至週五）前往觀賞，建議行車路線如下：

1.來場時：由市區往東勢：台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場；由苗栗往東勢：臺3線東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。

2.離場時：由東勢往市區：東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

警方表示，請民眾隨時收聽警察廣播電台路況報導，遇到停車場爆滿時，配合警方疏導，或可先至周邊鄰近景點（和平谷關、八仙山、大雪山等）及東勢、石岡、卓蘭商圈遊覽。

警方強調，另適逢「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情期間，警方提醒民眾做好自主管理，保持社交安全距離，加強防疫措施，避免群聚感染。