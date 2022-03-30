藝人小S（徐熙娣）日前在自己所主持的節目《小姐不熙娣》中還原大S嬌羞認愛具俊曄的過程，除了成功引爆話題外，也引起「前姊夫」汪小菲的不滿，今（30）日稍早突然在微博上爆氣開酸小S，再度掀起網友熱烈討論，而面對愛妻遭汪小菲痛罵，老公許雅鈞也發聲了。

汪小菲自從與大S離婚後，面對媒體及網友質問與大小S之間的相關問題都低調不多加回應，但今日卻突然在微博上轉發小S節目《小姐不熙娣》的預告，並PO文猛嗆「是不是今天藥又吃多了？」、「你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚」。

面對汪小菲不留情面的開罵，小S稍早也透過《三立新聞網》以「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化」高EQ回覆，引來不少支持者留言回嗆汪小菲「裝什麼受害者啊！你出軌張小姐的時候大S還沒跟具十指緊扣呢」、「是不是被張穎穎盜號了」、「我每次半夜不睡覺刷到哥的微博，都提醒我自己以後不要喝多了打给前男友」、「都離婚了還管人家小姨子幹啥」。

不久前，小S的老公許雅鈞也接受了《三立新聞網》的採訪，被問到「是否要幫老婆講話」，以及小S要怎麼安撫她的情緒，許雅鈞則表示「S智慧很高，佛祖來的，不需擔心」力挺愛妻。