前年代新聞主播蔡逸帆，與中油副總兒子婚後育有一女，近來活躍於各大談話性節目，不時在社群網站與網友分享日常的她，在聽聞威爾史密斯為護愛妻，在頒獎典禮當眾痛毆主持人的消息後，也透露曾因停車遭鄰居莫名辱罵，沒想到要她忍下來的丈夫，事後一個舉動讓她感動直呼：「人生足矣」。

蔡逸帆表示得知威爾史密斯衝上台痛毆主持人的事件時，以為是設計好的喬段，事後得知護妻心切的他，是心疼老婆生病剃頭還被開玩笑才出手，讓她大讚贏過所有韓劇霸氣總裁，接著回想起日前停車沒有關大燈，導致倒車鄰居覺得刺眼，瞬間情緒失控搖下車窗開罵：「哩系北七白目嗎？」連鄰居都探頭想說發生什麼事？當下老公要求她忍著，怕會被旁人大作文章，讓她忿忿不平表示為何公眾人物無故被罵就要忍氣吞聲，甚至不諒解老公沒有幫忙出這口氣。

事隔幾天蔡逸帆聽到老公在外面大聲說話的聲音，從陽台探頭出去，剛好看到老公正在警告對方：「請你以後有話好好說，如果我在聽到你隨便罵人欺負我太太或我的家人，我一定會再來找妳！然後，有病記得要去看醫生」，當下覺得就算天塌下來都有被保護的感覺，讓她坦言：「無論受再多委屈也都能夠很快地釋懷，其實外面的人無論怎麼批評，總會有過去的一天，因為他們就是陌生人who cares ~但只要我們愛的人能永遠在同一條船上，能同甘共苦，人生足矣」。

對此，網友紛紛留言：「太值得了，這樣的好感情，令人稱羨，好棒的故事和EQ」、「唯一支持天母霸道帥總裁」、「看完熱淚盈眶，陳總好霸氣，這樣的老公很可以啊」、「把家人捧在手心疼、擁在懷裡保護的男人最帥了！遠甩偶像劇男主角十條街」。