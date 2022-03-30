基隆市政府昨查獲3家卡拉OK小吃店未依防疫規定開業。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市銀河小吃店爆發群聚案，市政府26日起下令停業3天，昨首日復業，查獲3店家未依防疫規定開業，包括從業人員未有PCR陰性證明、未施打2劑疫苗，將依法移送開罰。

基隆疫情持續蔓延，小吃店率先爆發群聚，市長林右昌當時認為，Omicron病毒傳播快速，有擴大進行相關防疫動作必要，下令本市所有兼營卡拉OK小吃店暫停營業3天，全面進行店內、外空間清消。

產發處長黃健峰表示，依中央流行疫情指揮中心規定，兼營卡拉OK的小吃店要恢復營業，需提出所有從業人員3日內PCR陰性證明，及施打至少2劑疫苗證明。

昨解禁首日，產發處及警察局聯合查察全市224家兼營卡拉OK小吃店，查獲3家未依防疫規定開業的店家。黃健峰指出，當下除要求業者停業，也呼籲依規定檢具相關資料至市府申請復業，至於違規部分，會將蒐集到的事證，依違反傳染病防治法移送衛生局開罰。

產發處提及，目前尚未有業者提出合法申請案，並強調相關復業規定及表格，已放在網站，兼營卡拉OK的小吃店要復業，應檢具基隆市設置視聽歌唱設備營業場所小吃店（兼營卡拉OK）恢復營業申請表及切結書、工作人員名冊等到產發處工商管理科辦理。市府將不定期查察，只要查獲未依規定開業，必定開罰，請業者配合防疫，不要心存僥倖。

產發處強調，疫情嚴峻，請相關從業人員盡速到市府開設的篩檢站免費篩檢，符合資格、未施打疫苗者也盡快接種，除保護自己與家人健康，也能早日取得復業資格。