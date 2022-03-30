小S在節目《小姐不熙娣》還原大S嬌羞認愛具俊曄的瞬間，並提到大S和具俊曄20多年前是在最相愛的時候被迫分開，所以他們雙方都留了很深的遺憾，小S感動姐姐勇敢追愛，未料卻惹怒前姊夫汪小菲，他氣得在微博飆罵小S，不過為何汪小菲突然大暴走，外界都好奇可能因小S說的一段話，戳中汪小菲痛處。

小S透露，大S一直在宅在家照顧小孩，很少外出、也沒有認識新對象，沒想到大S有天卻突然告訴小S「可能已經有男朋友了」，對方就是具俊曄，小S也提到大S和具俊曄20多年前是在最相愛的時候被迫分開，所以他們雙方都留了很深的遺憾，小S直誇大S有勇氣追愛、閃婚，小S感動之餘還即興跳了酷龍的招牌歌曲《BING BING BING》舞蹈。

未料小S卻惹毛前姊夫，汪小菲開酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」又翻臉嗆小S有完沒完，「為了我的孩子，別欺人太甚！」汪小菲突然不留情面開罵，讓外界超傻眼，就有網友推測，小S只分享大S、具俊曄相愛和重逢過程，又說大S當年是被迫和具俊曄分開，完全沒有顧及汪小菲的心情，也暗指大S似乎和具俊曄之間還有遺憾，形同戳中他痛處。

汪小菲凌晨翻臉飆罵小S後，他稍早則取消關注小S微博，秒斷開無緣小姨子，而小S無端被汪小菲飆罵，她則引用弘一大師格言別錄，大器說：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」意思就是，別人毀謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。別人欺侮我，與其提防，不如化解。