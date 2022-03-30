好萊塢影星威爾史密斯(Will Smith)在奧斯卡大典做出驚人一舉，不滿主持人克里斯洛克(Chris Rock)開老婆玩笑，上台賞對方耳光，此事引起世界關注，而威爾史密斯除了在上台得獎時道歉，也於個人IG發文向劇組及大小威廉絲(Venus/Serena Williams)獻上歉意，此外大小威廉絲父親理查(Richard Williams)本人跟進發聲了！

威爾史密斯因動手打人在上台領獎時先行道歉，事後也在個人IG發了長文坦承自己的過錯，其中包含向克里斯洛克、影藝學院、《王者理查》劇組、大小威廉絲家族致歉，雖然威爾史密斯成功拿下奧斯卡影帝，但這次的衝動一舉無疑影響了個人和相關單位形象，影藝學院甚至表示將在今天決定他的懲處。

而大小威廉絲的父親，也就是現實中的理查本人也對威爾史密斯行為發聲了，他對於此舉動不太高興，直說：「除非是自我防衛，否則我們不會縱容任何打人的暴力行為。」顯然不認同如此的處理方式。當時威爾史密斯在台上道歉，表示動手是為了保護家人，甚至將自己行為與片中角色連結，但看來理查並不買單。

'King Richard' Williams doesn't 'condone' Will Smith's slap at Oscars https://t.co/XACiIcOr20 pic.twitter.com/bRVmFev88b — New York Post (@nypost) March 30, 2022

理查目前已80歲，中風的他透過兒子向外界發表看法。年輕時他於1980年第二段婚姻生下大小威廉絲，在女兒們4歲左右就開始教她們打網球，成為她們的啟蒙教練，到2016年他開始有中風症狀，並於女兒生涯晚期慢慢退居幕後做其他事，小威廉斯也早在2012年起請派翠克莫拉托魯(Patrick Mouratoglou)擔任專職教練。