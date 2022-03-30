台北市長柯文哲、副市長黃珊珊接連被指出違反防疫規定，疑跑攤時脫罩High唱。衛福部長陳時中今天指出，指揮中心3月1日起即規定唱歌要戴口罩，至於要不要開罰，應由地方衛生局進行認定。
前桃園市議員王浩宇，日前在臉書上貼出一段影片，內容疑黃珊珊跑攤時未戴口罩唱歌，他並用文字質疑「請問台北市副市長黃珊珊女士，3／26唱歌需不需要戴口罩？還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？」另外，台北市長柯文哲也被指跑攤時脫罩唱歌，不過當時台上僅有他一人。
陳時中今回應，3月1日就已公布唱歌仍然要戴口罩，不再是免戴口罩的豁免範圍之內，至於要不要開罰？得由地方衛生局自行認定。不過外界仍質疑，唱歌需戴口罩，但致詞時又不用，恐讓民眾無所適從。
陳時中解釋，唱歌要戴口罩主要是因口水噴濺較多，至於台上致詞時，或主播播報為何可不用戴口罩？是因為有維持安全社交距離，因此不用戴口罩的最基本精神，還是社交距離。另外拍照時可不用戴口罩，則是因時間很短暫，但如果都無法維持，仍然建議將口罩戴起來。
日前宣布戒菸，遭外界批評是為參選台北市長準備，陳時中表示，戒菸對有抽菸的人是很困難的事，若在選舉前做這個動作，反而會帶來更高風險，若有選舉考量，「我寧願不選擇這樣的一條路」。
對於投入台北市長選舉，陳時中仍未說死，即便現在疫情多點開花再度緊張，他也強調要維持戒慎不恐懼的心態，就算有多點齊發仍盡量先把疫情堵住，因此現階段其他規畫都沒有，仍然是以政務、疫情為主。
另一台北市長熱門參選人蔣萬安，近期則在廣播節目中批，陳時中做事太武斷。陳時中回應，防疫強調的是快速、整體的決策面，必然要有決斷才能做出良好的防疫措施，「不敢說每次決策都百分之百正確，但若沒有及時行動，反而會阻礙疫情控制。」
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