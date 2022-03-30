衛福部長陳時中30日出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案。（王英豪攝）

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊接連被指出違反防疫規定，疑跑攤時脫罩High唱。衛福部長陳時中今天指出，指揮中心3月1日起即規定唱歌要戴口罩，至於要不要開罰，應由地方衛生局進行認定。

前桃園市議員王浩宇，日前在臉書上貼出一段影片，內容疑黃珊珊跑攤時未戴口罩唱歌，他並用文字質疑「請問台北市副市長黃珊珊女士，3／26唱歌需不需要戴口罩？還記得當初獅子王時，疫情是怎樣爆的嗎？」另外，台北市長柯文哲也被指跑攤時脫罩唱歌，不過當時台上僅有他一人。

陳時中今回應，3月1日就已公布唱歌仍然要戴口罩，不再是免戴口罩的豁免範圍之內，至於要不要開罰？得由地方衛生局自行認定。不過外界仍質疑，唱歌需戴口罩，但致詞時又不用，恐讓民眾無所適從。

陳時中解釋，唱歌要戴口罩主要是因口水噴濺較多，至於台上致詞時，或主播播報為何可不用戴口罩？是因為有維持安全社交距離，因此不用戴口罩的最基本精神，還是社交距離。另外拍照時可不用戴口罩，則是因時間很短暫，但如果都無法維持，仍然建議將口罩戴起來。

日前宣布戒菸，遭外界批評是為參選台北市長準備，陳時中表示，戒菸對有抽菸的人是很困難的事，若在選舉前做這個動作，反而會帶來更高風險，若有選舉考量，「我寧願不選擇這樣的一條路」。

對於投入台北市長選舉，陳時中仍未說死，即便現在疫情多點開花再度緊張，他也強調要維持戒慎不恐懼的心態，就算有多點齊發仍盡量先把疫情堵住，因此現階段其他規畫都沒有，仍然是以政務、疫情為主。

另一台北市長熱門參選人蔣萬安，近期則在廣播節目中批，陳時中做事太武斷。陳時中回應，防疫強調的是快速、整體的決策面，必然要有決斷才能做出良好的防疫措施，「不敢說每次決策都百分之百正確，但若沒有及時行動，反而會阻礙疫情控制。」

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