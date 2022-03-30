今（30日）上午10時，央視CCTV-5直播了NBA球隊快船對陣爵士的比賽。這是CCTV-5自2020年10月直播NBA總決賽後，對NBA比賽的首次復播。

有分析指出，央視重新直播NBA的比賽，對於籃球迷而言是一個好消息。在此前央視已經有很長時間沒有直播NBA的比賽，上一次直播是2020年總決賽的比賽，但也僅僅只是曇花一現。在過去幾年時間裡，中國籃球迷想要收看NBA比賽管道非常少。如今央視選擇復播，可以讓球迷得到免費觀看NBA的機會。

有消息稱，此次央視復播NBA不會像上次那樣只播兩場，而是計畫整體恢復播放。但是場次不會像以前直播那樣密集，而且解說陣容也不會像以前那樣強大，基本都是主持人單口解說，而不會請外部嘉賓。

儘管初期場次不會太多，但是此次央視複播NBA，卻是一個好的開始，這代表著央視和NBA之間的關係重新修復，在未來雙方可以有更進一步合作的空間。