年底大選桃園市長藍綠候選人至今未確認，引發各界關注。一份最新民調指出，若民進黨派出衛福部部長陳時中或立委鄭運鵬參選，兩人的民調都小幅領先國民黨台北市議員羅智強。此消息引發熱議，大批網友對此結果表示質疑，更有人直呼「真的嗎？」認為這份民調恐無法反映真實民意。

據《民眾新聞網》29日報導，網路滾動式民調單位「城市調查」最新結果顯示，陳時中對上呂玉玲為40.6%比17.6%，對上羅智強則為39.1%比35.2%；鄭運鵬對上呂玉玲為38.8%比17.7%、對上羅智強則36.7%比34.9%；而鄭寶清對上呂玉玲為28.4%比17.9%，對上羅智強是8.4%比36.7%。

民調結果也顯示，2022年桃園市長選戰的潛在候選人當中，陳時中以19.9%支持度居冠，羅智強以19.7%的支持度位居第二；藍營支持度為53.5%，領先綠營46.5%的支持度。

羅智強民調輸給陳時中與鄭運鵬的消息，在網路引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「真的嗎？」「真的嗎+1」、「陳時中最好有那麼強，笑死人」、「防疫防成這樣結果民調第一高，台灣奇蹟」、「這民調可性度？ 背後是誰？」「桃園市是藍大於綠的基本盤，國民黨若選不贏可以解散了！」「支持羅智強」、「果然羅智強在桃園並不弱」。