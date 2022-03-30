東勢林管處為提升搶救效能，自2019年起於公墓相鄰的保安林設置森林消防水塔及管線工程。（東勢林管處提供）

慎終追遠的清明節到來，民眾上山祭祖掃墓燃燒冥紙和燃放鞭炮時，稍有不慎極易引起山林火災！東勢林管處為避免掃墓過程產生星火燎原，特與中市消防局清水分隊、環保局及台中市生命禮儀管理處等，於4月5日於台中市清水區橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動，籲請民眾踴躍參與，共同預防及降低平地森林野火發生機率。

東勢林管處今天說，據統計自2016年至目前為止，轄區內共發生60件森林火災，其中，以清水、沙鹿地區發生率最高共36件占總發生件數60％。因清水及沙鹿地區公墓多與保安林地相鄰，公墓火災易延燒至保安林地造成森林火災，且保安林距離可利用的消防栓來回時間約需15分鐘。

東勢林管處為提升搶救效能，自2019年至2021年特別於與公墓相鄰之保安林(清水鰲峰山地區)設置森林消防水塔及管線工程，共於4處建置12座水塔，儲水量達60公噸，去年更強化水塔管線輸送設備，連接成區域水線鏈，以利輸送水源，縮短水源供給時間，減少森林護管員及消防人員搶救森林火災時因水源問題而疲於奔命。

為降低清水地區森林火災發生機率，東勢林管處特邀集相關單位於去年10月召開防火座談會，各單位於會議中取得共識，今年清明期間於清水橫山公墓試辦金紙集中焚燒活動；為鼓勵民眾配合金紙集中，前100名參與的民眾，更可獲得帽子1頂，期盼全民共同防範森林火災。