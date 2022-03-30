南韓演員崔盛元（최성원）曾在2015年的夯劇《請回答1988》，飾演女主角惠利的弟弟一角才打開知名度，而他的星路終於要開始攀升之際，卻在2016年拍攝新戲的途中意外發現自己罹患急性白血病，雖接受治療後痊癒，病情卻在2020年時再度爆發，讓他只好中斷演藝事業。近日他難得現身真人秀節目，與好友朴海秀、林徹洙等人分享一路來的心路歷程，也透露自己曾留下遺書，讓2名好友相當難過。

舞台劇演員出身的崔盛元，過去曾與朴海秀、林徹洙一同在舞台劇打拼多年，也建立起深厚的感情，但自從他生病後便鮮少露面，直到近日登上談話性實境秀節目《我們之間》3人才罕見同台。節目中，崔盛元也首度談到病況，透露自己的白血病雖然已經痊癒，但因為接受骨髓移植而產生許多後遺症，除了眼睛、嘴唇、指甲等身體多處肌膚變得乾燥外，連呼吸都很容易喘，因此身體狀況一直反反覆覆，相當辛苦。

另外，崔盛元也透露，在過去6年的治療當中他曾多次陷入低潮，在動移植手術前的某一天他如然打開電腦閃過「寫遺書」的念頭，因為怕自己之後可能會發生什麼意外而離世，還思考著要將遺書託付給誰才好，結果第一個想到的就是好友林徹洙，讓第一次聽到此事的林徹洙感到相當驚訝。

不過，崔盛元表示遺書後來寫一寫就刪掉了，因為當時的他不斷告訴自己「只要痊癒就好了」、「重新活下去就好了」，逼自己轉念對抗病魔，病況才逐漸好轉。而網友對於他樂觀積極對抗病魔的態度相當感動，也紛紛留言祝福他身體能越來越穩定。