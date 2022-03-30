COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、燃油價格高和對碳排放的擔憂，使得過去3年巴西對自行車和電動汽車的需求增加，市場行情持續看好。

根據巴西摩托車製造商協會（Abraciclo）的數據，預計今年自行車市場將比去年成長17.4%，達88萬輛。

協會自行車部門副總加佐拉（Cyro Gazola）指出，自行車需求的增加始於COVID-19大流行期間，由於不能旅行、去健身房，只能增加騎自行車的個人戶外活動，於是推動了自行車需求增加，且將持續成長。

加佐拉認為，汽油成本上漲也有助於促進自行車銷售，雖然燃油價格上漲最近才出現，當路程較短時，人們已經開始使用自行車。

加佐拉指出，除了傳統自行車外，電動自行車銷量也增加，今年預計比去年成長約40%，達1萬4400輛。市場的巨大挑戰將是製造適合巴西消費者口袋的電動自行車。

電動汽車市場一樣看好，巴西電動汽車協會（ABVE）預計2022年將比去年成長80%，銷量達6萬2820輛。今年2月巴西電動汽車銷量創下史上當月新高，達3427輛，較2021年2月（1389輛）和2022年1月（2558輛）分別成長147%和34%。

協會基礎設施總監謝維利尼（Márcio Severine）指出，過去3年巴西對電動汽車的需求增加，主因是碳排放已成為日常問題，以及燃油價格上漲。

謝維利尼說，在比較電動汽車和普通汽車的價格時，需要考慮稅金、維修、車輛和燃料價格加起來的總成本。例如普通汽車加滿油箱大約得花費巴西幣250元（約新台幣1507元），電動汽車的成本則降到15元（約新台幣90元）左右。

謝維利尼認為，巴西需要刺激電動汽車行業和增加產量。雖然巴西在這方面還沒有健全的結構，但成長潛力巨大，只要在巴西電力部門採取有利的投資行動，可以迅速超越其他國家。

巴西目前大多數電動汽車是進口，由於缺少零組件，汽車公司可以引進的車輛產品有較多限制。謝維利尼指出，巴西一直是汽車出口國，只要有足夠的激勵措施，巴西將能夠獨立生產電動汽車。