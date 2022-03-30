大S（徐熙媛）去年底和汪小菲離婚，相隔106日後突然再婚嫁給韓國前男友具俊曄，引發不少話題。今(30日)汪小菲突然開砲，嗆小S在節目裡拿姊姊當話題，還反酸：「是不是今天藥又吃多了？」而小S（徐熙娣）稍早雖低調回應被前姊夫攻擊，似乎大器未受影響，媒體則報導，小S已閃電決定取消明天的發片記者會，疑因擔心模糊焦點。

大S和具俊曄本月8日官宣結婚，兩人上月已經在韓國完成登記，最近具俊曄來台並結束隔離後，兩人便委託他人在台北也完成登記，正式成為合法夫婦。而小S最近在節目《小姐不熙娣》中首度分享得知大S有新男友的經過，透露是姊姊親自跟她說好像交到男朋友，小S起初不信，得知真相後一度驚呆。

汪小S稍早開嗆小S。（圖／翻攝自汪小菲微博）

小S在預告中表示，由於姊姊大S和具俊曄當年是因不得已的苦衷被迫分手，在兩人心中都留下了遺憾，如今才決定把握機會珍惜能夠相處的時光，而這段預告傳到微博，被下了Hashtag「小S猜到大S具俊曄在一起了」，稍早汪小菲轉發點評：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」，並強調自己並非酒後失態，是對方欺人太甚。

據《三立新聞網》報導，小S稍早表示：「辯解不如寬恕」，其他不願多說，而她原本明天要出席新專輯媒體餐敘記者會，傳出在活動前夕決定取消，再求證小S取消記者會是否與汪小菲有關？她表示昨天下午就和唱片公司討論後決定取消明天的餐敘，跟汪小菲無關，是因先前她出席活動就被狂逼問跟姊姊有關的話題，才會決定不如不辦，免得又得對外分享姊姊的家務事。