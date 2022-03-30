俄羅斯入侵烏克蘭面臨歐美各國制裁，市場密切關注俄羅斯瀕臨債務違約恐怕會走入破產，但根據美媒披露，其實另一場更為壯觀的倒債崩盤在俄國的隔壁，白俄羅斯是今年全球表現最差的政府債券國家。

美國財經媒體報導，根據統計今年以來白俄羅斯美元債券平均下跌87%，這跌幅是全球所有政府債務中最大的一次，相較之下，鄰近國家俄羅斯債券下跌78%、烏克蘭債券則下跌56%。

報導指出，白俄羅斯發行33億美元的外債，其本金支付將在6月到期。統計至3月7日，2027年到期的白俄羅斯美元計價債券報價只剩6.5美分，大幅低於俄羅斯上月入侵烏克蘭前幾天的88美分。

俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯皆屬東斯拉夫民族，系出同源，但白俄羅斯一直以來為親俄國家，白俄羅斯因地處烏克蘭北部邊境，成為烏俄衝突上的關鍵國。截至2020年，白俄羅斯經濟規模約為600億美元（約新台幣1.7兆）。