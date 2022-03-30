巴西人妻Paula與老公當初是因為覺得台灣不有名才搬來，希望自己能當率先發現多數巴西人不知道的台灣的「那對巴西夫婦」，結果來台以後發現自己錯了，在巴西當地有很多的東西都是來自台灣，像是華碩和宏碁的電腦與捷安特腳踏車等，所以其實台灣一直都存在巴西人的生活中。

來自巴西的Paula在《不要鬧工作室》昨（29日）發布的影片中提到，她原本是一位藥劑師，當年才剛剛獲得巴西一間大醫院的工作機會，結果男友卻突然說想要搬去亞洲生活，並希望能與她一起去前往展開新生活。而搬去亞洲從兩人交往以來，就一直都是他們的夢想。

對此，Paula指出，當初她詢問男友要去哪個國家？只見對方興奮地說要去台灣！「因為多數的巴西人都不知道台灣，我們可以體驗更多的冒險，讓我們在巴西的親友羨慕！」不過，搬去台灣前出現一個小問題，那就是男友的公司說「如果你要調去台灣，最好是跟你的太太，而不是女友。」

Paula表示，男友將一切誠實說清楚以後，便讓Paula自行決定，而她後來也決定嫁給當時男友、現在的老公，而兩人也在2019年如願搬來台灣，起初他們很興奮地想要體驗所有事情，希望能成為率先發現多數巴西人還不知道的台灣特色的「那對巴西夫婦」，結果很快地，他們就發現自己錯了。

Paula透露，華碩和宏碁在巴西很有名，且因為價格親民，因此大部分的人都買得起，因此幾乎她所有的家人、朋友與同事都是用這兩個牌子的電腦；另外，她有個好友很愛騎自行車，而他的腳踏車是捷安特的，也是來自台灣，所以其實一直以來，台灣都存在巴西人的生活之中。

Paula也說，她搬來台灣2年，至今對於這個決定感到很高興，因為台灣很安全且生活很便利，醫療制度與美食也都很厲害。而在巴西搶劫與偷竊很常見，隨身財物隨時可能被偷，所以他們很感謝台灣的安全性，也終於體驗到沒有壓力的生活，這是很巨大的改變。