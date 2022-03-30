「被動收入」在網路上聲量高漲、朋友間的討論度也日益增加，顧名思義是在完成一些必要步驟後，會有可持續、可累積的收入進帳，不少人深受被動收入吸引，不過這也成為詐騙集團下手的目標。

刑事警察局偵查第一大隊長期跟監、比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，接續在台中、雲林、高雄破獲冒辦數位帳戶及假投資詐欺集團，逮捕楊姓嫌犯等12人，查獲現金94萬、手機21支、平板3台、金融卡23張、人頭卡83張、銀聯卡3張、帳本1本等贓證物。

該集團先在社交平台上刊登低門檻放貸廣告，吸引民眾詢問，以協助辦理貸款、方便銀行照會等理由騙取雙證件及詳細個資，再向銀行申辦數位帳戶，並以商務中心虛擬辦公室的地址，收取銀行寄發的金融卡製造斷點，待帳戶開通後，將帳戶交給境外機房做為人頭帳戶，並將金融卡交給旗下車手。

機房成員則以帥哥、正妹圖註冊交友軟體或社群平台，以亂槍打鳥方式結識被害人，透過持續互動、溫情攻勢降低被害人戒心，假裝「無意間」透漏投資、賺錢等話題，成功引起被害人好奇心，再以假的「高○資本基金」投資APP吸引被害人投入資金，被害人越陷越深、持續投入資金後，再以各種藉口凍結被害人帳號而使被害人血本無歸，經清查目前有80餘名被害人受騙，受騙金額高達2000萬元，單一個案最高受騙金額近百萬。

刑事局提醒，個人身分證件、金融卡等均屬重要物品，應謹慎保管，切勿任意將自身證件拍照傳送給他人，更勿將金融卡、證件交付他人，進而遭詐欺集團利用從事犯罪，淪為詐騙集團的犯罪工具。

內政部警政署165防騙網表示，騙手法百百種、防不勝防，面對各種訊息，學習零信任概念，先聽對方說什麼，冷靜思考後進行查證，尤其聽到太好康、商品超優惠、在家坐著就能穩賺不賠的好消息，或對方開始談到匯款等字眼時，請務必小心、留意。