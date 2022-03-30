美國記憶體晶片大廠美光科技（ Micron Technology Inc）上季財報與本季展望皆意外強勁，受此激勵，周二盤後股價上漲3.88%，報85.23美元，稍早前一度漲逾4%。該公司在發布財報後表示，烏克蘭危機所導致的零件短缺問題，短期內不會對美光的生產造成影響，但成本料將上揚。

氖氣是製造晶片的關鍵原料之一，而烏克蘭的兩家主要供應商則供應全球大約一半的氖氣。受到俄烏戰爭影響，這兩家氖氣大廠已經停工，恐將推升價格，並使揮之不去的半導體緊缺問題更加惡化。

這場大流行病帶動手機、筆電和汽車需求急升，使全球晶片市場長時間陷入供不應求的壓力，迫使部分公司縮減這些產品的生產。

但受惠於強勁的晶片需求，美光上季業績表現和本季營收展望均優於市場預期。

美光執行長Sanjay Mehrotra在財報發布後的電話會議上表示，目前我們認為俄烏戰爭近期內不會對我們的產量造成任何負面影響，但我們確實預期成本將增加，因為我們必需掌握住某些可以解決的原材料供應。最近為了分散供應來源及維持原材料和惰性氣體庫存所做的努力，讓美光得以緩解缺料衝擊。

Summit Insights Group LLC半導體部門常務董事Kinngai Chan表示，烏克蘭危機導致的供應短缺問題，其影響可能要在大約7到9個月後才會顯現，也就是當全球原材料庫存耗盡時。

此外，美光代理財務長Sumit Sadana表示，近期威騰、鎧俠（Kioxia）位於日本的兩座合資工廠產能受到原料汙染影響，料將推升第三季NAND快閃記憶體晶片價格。

美光公布，第二財季（截至2022年3月3日）營收年增24.8%，為77.9億美元，優於市場預估的75.2億美元。

由於調漲NAND快閃記憶體晶片和DRAM記憶體晶片價格，其毛利率擴大至47.2%，遠高於前一年同期的26.4%。

排除特別項目後，每股盈餘為2.14美元，優於市場預期的每股盈餘1.97美元。

第二財季DRAM晶片營收年增29%，為56.3億美元，貢獻美光整體營收約73%，並優於分析師預期的54.6億美元。NAND晶片營收年增19%，為19.5億美元，占總營收約25%，亦優於分析師預測均值19億美元。

美光預期本季營收為87億美元加減2億美元，調整後每股盈餘介於2.36～2.56美元，遠優於分析師預測均值80.6億美元和2.24美元。