統一證(2855)看好人工智慧、物聯網、通訊及智慧車等產業趨勢，與臺灣指數公司合作編製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」（特選臺灣IC設計報酬指數），並發行「統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN」(020031)，將於明（31）日掛牌上市。

統一證表示，簡稱「統一IC設計臺灣N」的統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN，為首檔聚焦臺灣IC設計的指數產品，具3大獨家重點優勢，並以5元發行價讓投資人可輕鬆參與臺灣IC設計的起飛期、掌握最多千元高價股群。

根據美國應材公司預估，2020～2025年智慧手機、智慧車、資料中心及智慧家庭等半導體含量將成長50～125％，臺灣IC設計目前全球市占率約20％。統一證認為，在高速運算與智慧電動車兩大趨勢支撐下，強勁的半導體需求更突顯臺灣IC設計的重要性與成長性。

根據工研院產科所公告，2021年臺灣IC設計業產值以年成長42.4％居整體IC產業之冠，大幅超越晶圓代工的23.3％，顯示為智慧晶片大腦的IC設計，正朝成為矽島臺灣的新屏障方向邁進。

統一證指出，近期隨著半導體需求強勁、來自市場的驅動力源源不絕，為讓投資人可快速掌握新世代產業趨勢，「特選臺灣IC設計報酬指數」成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動及矽智財等。

受惠WiFi 6及5G應用比例提高、聯網設備需求大幅增加，網通亦成為產業關注焦點之一，使得如全球四大IC設計的聯發科(2454)、國內主要Wifi晶片供應商瑞昱(2397)，皆成為指數中網通族群的一員。

針對高速運算帶動高速傳輸介面需求，以及伺服器和雲端資料中心升級，相關成分股包含網通晶片大廠譜瑞-KY(4966)、全球伺服器管理晶片第一大廠信驊(5274)，以及AMD長期合作夥伴祥碩(5269)。

因電動車需求爆發、供不應求的電源管理IC成分股有股王矽力-KY(6415)、致新(8081)。OLED面板大幅應用拉升的驅動IC族群，則包括聯詠(3034)、敦泰(3545)及天鈺(4961)。被稱為擁有最夢幻本益比的矽智財產業，則有力旺(3529)、ASIC廠世芯-KY(3661)等。

指數編列方面，統一證首先自符合流動性標準上市櫃IC設計類股中，篩選獲利表現優異的前20檔股票，利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值、每半年審核與調整，單一成分股上限15％，且前五大成分股權重總和不超過60％。

統一證表示，統一IC設計臺灣N具3大獨家重點優勢，包括：一、1.市場獨家100％投資臺灣IC設計業，不會與半導體指數產品高度重複。二、IC設計族群股性活潑股價高，投資人只要5元即可輕鬆參與趨勢投資。三、指數投資即可全面網羅廣泛IC設計應用。