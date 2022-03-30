立法院今天審查中油2022年預算，不過總經理李順欽代理董事長超過1年1個月，這項中油史上最長代理紀錄今惹來不分藍綠立委不滿。以民進黨立委陳明文為首，帶頭表達罷審，其他立委也呼應。經濟部長王美花最後答應「最短時間」處理，經委會也聲明建議該部1個月內要完成正式派任。

陳明文多次關心李順欽代理問題，今天一開始就強調，董事長由總經理代理超過一年多，這是不正常的現象。像是預算審查後誰要負責執行預算？ 出了事，又到底是董事長還是總經理負責？

陳明文批評長期代理根本就是「便宜行事」，強調自己是從制度面看這件事。而不只中油，連經濟部次長曾文生兼台電董事長，他也覺得沒有道理。

此議獲得其他立委認可，同黨立委蘇震清說，不管如何，代理董事長一年多真的不算短，難道以後台電董事長也要代理一年多。國民黨立委楊瓊瓔質問王美花，李順欽到底做的好還是不好，如果做不好就請他走人，沒有一家民間企業可以這樣代理一年多的，如此審這個預算做甚麼。

立委孔文吉則稱讚李作的不錯，陪他去原鄉考察很多次。但強調中油內升誰他沒意見，只希望國營事業人事制度趕快確認。

但是綠委邱議瑩、賴瑞隆都認為，身為執政黨，不能以代理董事長的事不審預算，今年度預算已經執行，應該按排定審查。

最後王美花表示同意，讓中油總經理與董事長各有其職，確實是正辦。承諾「會儘快儘快」來處理，在最短時間內決定。

經濟委員會召委邱志偉提出聲明，建議經濟部一個月內要完成董事長派任，獲委員會同意通過。