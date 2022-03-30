近年來帆船活動蓬勃發展，大鵬灣帆船業者幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，成員不只比基尼辣妹，更受親子團青睞，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下一個讓國人再次看到台灣遊艇帆船旅遊的美麗新潮流！

大鵬灣的帆船業者表示，南部氣候得宜，且大鵬灣現有主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，藉此提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，民眾可以在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受到的跳島遊。

2022大鵬灣帆船生活節將規劃首次的遊艇船聚。 圖：娜美公主號／提供

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣-濱灣碼頭備有48個泊位，因為大鵬灣及小琉球不受東北季風影響，在冬季，今年北部的遊艇帆船就如同遊牧民族，南遷泊靠在「大鵬灣」，無法去牛奶海，就邀老顧客來體驗小琉球珊瑚海。

大鵬灣國家風景區管理處指出，這幾年與交通部航港局、屏東縣政府持續在推廣遊艇活動，今年將在4月8日到17日舉辦「2022大鵬灣帆船生活節」，活動地點就在大鵬灣-濱灣碼頭。除了規劃國內首次的圍圈圈遊艇船聚，更擴大遊艇自駕體驗及一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華，及跨產業召集「屏東觀光圈市集」，將屏東創意產品及十幾項小旅行精彩呈現；今年再加碼周邊活動從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院，預計帶給大家有別以往的帆船生活體驗。

近年來帆船活動蓬勃發展。 圖：娜美公主號／提供

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