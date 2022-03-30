【旅奇傳媒/編輯部報導】每年三、四月是灰面鵟鷹北返飛回西伯利亞家鄉，途經台灣中部八卦山區休息、捕食的時期，形成愛鳥人士的賞鷹潮，近年更在保育人士的保護下，每年路經停留的灰面鵟鷹超過3萬隻，顯示台灣對生態保育的重視。交通部觀光局參山國家風景區管理處特別請在台的外籍學生認識台灣特有的生態環境、產業文化，每個都是台灣的觀光親善大使，協助宣傳台灣的好山好水。

疫情影響，國際型的鷹揚八卦賞鳥活動今年國外鳥友無法來交流，參山國家風景區管理處特別邀請來自全國12所院校包括法國、智利、巴拉圭等13個國家的30名外籍生參加灰面鵟鷹賞鷹一日遊，到南投橫山賞鷹、參觀台灣茶園、蘑菇農特產及手作植栽。另外，也享用參山處輔導的穆斯林認證美食，讓同行的8名來自印尼、巴基斯坦穆斯林學生感動，大讚說：「有回家的感覺」。

此外，參山處近年積極推動穆斯林旅遊，協助轄區產業取得哈拉認證，這次也特別安排外籍生品嚐穆斯林認證美食，來自高雄醫學大學博士研究生的外籍生IRA SUARILAH 就說：「過去因為飲食的限制，不方便出遊，如今在台灣，也可以像在家鄉一樣自在吃，實在很貼心、感動。」

這次活動是參山處與Friendship in Taiwan(FIT)旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領來自13國包刮泰國、智利、巴拉圭、祕魯、緬甸、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、蒙古、柬埔寨、法國等博、碩士生及大學生，這群學時生來台的時間，從6年到3個月不等。

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