掃墓後忘了回家的路 台中警化身人體導航宅配到府

台中1名75歲的陳姓阿伯日前返回開車返回台中時，因晚上視線不佳，下錯了交流道，開了好一陣子才開口向人求助，員警見阿伯有些年紀，心情仍是驚魂未定，遂由員警坐在副駕駛座為其指路，安全將他帶返家。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員盧禹丞、洪芝茜日前晚間巡邏時，約18時許獲報東區旱溪街一帶，疑有迷失老人需要協助，75歲的陳姓阿伯稱自己住在南區，因要錯開清明假期的人車潮，和家人相約提早回板橋老家掃墓，回程時他卻因為天色昏暗，提早下了交流道，從國道1號不知怎麼開到了74號快速道路，還一路開到了旱溪街，最後只好將車子暫停在路旁，向別人求助。

陳姓阿伯說，自己過去都是這樣開車往返板橋台中，未曾發生過迷路的情況，員警得知他不會使用導航，還因一時驚慌心情尚未平復，不放心讓他再獨自開車上路，便坐上副駕為他導航，陪同他一起開車返家。阿伯見到熟悉的家總算鬆了一口氣，也相當感謝員警「宅配到府」的好意。

警方提醒，年長者因疾病或身體機能退化，視覺、聽覺及動作會變得較遲緩，不僅增加開車或騎車風險，也容易發生交通事故，若長輩身體狀況不宜自行駕車，可請家人接送或搭乘大眾運輸工具，確保自身及其他用路人的安全。警方也呼籲，民眾出門在外倘若迷失方向，也請不用慌張，可隨時撥打110報警尋求協助。