廣華（1338）董事會通過去年度財報，全年合併營收73.15億元，稅後歸屬於母公司淨利3.39億元、年增15.13％，EPS達4.04元，獲利表現逆勢成長。

廣華表示，去年來自中國大陸的日系、歐美系、自主品牌車廠訂單營收比重分別為64.14％、18.46％、16.07％，其中來自自主品牌車廠營占比較2020年大幅成長7.76％。

廣華表示，車用晶片短缺問題從去年初開始就對全球汽車生產造成巨大的負面影響，緊接第二季又歷經東南亞疫情擴散的衝擊，在大陸車廠年末旺季衝刺交貨下，帶動廣華第四季營收突破22億元，全年整體毛利率及營業利益率分別為21.05％、3.47％。

廣華董事會決議，擬配發現金股息2.5元，配發率達61.9％，以29日收盤價56.8元計，現金殖利率達4.4％。

展望今年，廣華表示，謹慎看待大環境的系統風險，並高度做好相關因應的措施準備，同時依舊看好汽車產業發展持續朝向輕量化、環保的趨勢不變，將更加講求內裝配飾件之多元化設計感與環保生產。廣華指出，持續與主要客戶及品牌車廠密切合作開發不同表面加飾工法，更結合電子科技跨足智能氛圍燈座艙、照明等領域，強化旗下新技術與優化製程，並致力改善產品組合，以期將來為公司的獲利能力注入新成長活水。