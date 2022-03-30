「汽車」和「玩具」都是人生中帶來美好時光的伴侶，豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）從2016年起，與台灣圖書館玩具協會共同舉辦「玩具愛分享」活動，回收玩具為環保盡一份心力，玩具再生為更多需要的人帶來歡樂。

和泰車指出，統計2016～2021年玩具愛分享活動，累積參與人數總共超過18萬人、回收玩具累積超過273噸，相當於70,318棵樹一年的吸碳量、小小技師體驗營活動報名費92萬元全數捐贈伊甸基金會（指定幫助弱勢孩童），即便2021年新冠肺炎疫情對經濟產生巨大影響，和泰車仍繼續支援活動，為環保及服務弱勢群族努力。

和泰車也宣布，2022年，玩具愛分享活動將持續舉辦，活動包含：玩具回收、玩具復活節、小小技師體驗營、傳愛背包、玩具巡迴車，活動不限TOYOTA車主參加，歡迎所有民眾共同參與。

和泰車與八家TOYOTA經銷商攜手合作，於全台123個TOYOTA服務廠設置玩具回收箱，讓TOYOTA據點不僅是車輛保修中心，更是全台民眾的玩具回收中心，民眾回收玩具更便利，回收意願更高，回收後的玩具經過清潔整理後，分享給更多需要的人。