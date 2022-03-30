國內COVID-19疫情升溫，連日來已有17條不明原因傳播鏈待溯源擴大篩檢，清明連假將至，中華民國防疫學會理事長王任賢強調，民眾要有COVID-19流感化的認知，不必太恐慌，但必須做好兩件事，就是落實戴口罩，人多的地方少去，不得已時就出外除了飲食就不要脫口罩。

台灣近日本土疫情多點多線炸開，面對即將來臨的清明連假，南來北往會不會造成大流行？政府是否需要將防疫等級升為三級警戒，對此，王任賢認為，百姓要維持正常生活，防疫升級，就代表百姓生活要受限，明明就知道病毒已經流感化，為何還不讓百姓維持正常生活。

至於民眾該如何自保？對此，防疫專家王任賢表示，不必恐慌，全球都有認知COVID-19已經流感化，要與病毒共存的準備，被感染就像感冒一樣，有症狀就去篩查，一旦確診接受治療。

但他也呼籲民眾這段時間要做好兩件事，就時加強戴口罩的頻率，並且少到人多的地方去，最好出外除了飲食外不要脫口罩。

王任賢也呼籲政府此刻要加強落地篩查，在機場的篩檢不能鬆懈，而地方政府則要嚴守動態清零，遇有確診者必須擴大篩查，迅速揪出感染者輕重症分流，這樣就算確診人數逐漸增加，也在可控範圍內。