第94屆奧斯卡金像獎影帝得主威爾史密斯，日前因不滿身為主持人的克里斯洛克亂開老婆玩笑，在典禮進行途中，竟走上台憤怒賞了他重重的一巴掌，事後克里斯洛克鎮定完成典禮，獲得西方觀眾另眼相看，不只創下奧斯卡收視紀錄，還帶動他個人即將進行的「世界巡迴個人脫口秀」票房，第一場表演的最低票價已經翻漲數倍。

回顧本起掌摑事件，克里斯洛克在典禮中開玩笑，威爾史密斯妻子潔達史密斯是個禿頭，簡直可以去出演《魔鬼女大兵》，聽完這段話他也跟著一起笑，不料幾秒鐘過後隨著直播進行，竟然在來賓的注目之下，重重賞了克里斯洛克一巴掌，回座後還不斷吐出髒話，轟動全球。

實際上，克里斯洛克並不清楚之所以光頭是因為疾病，他會開這個玩笑僅只是為了暖場，而事後他也表示不會對威爾史密斯提告。不過威爾史密斯這項舉動，已引起主辦方影劇學院震怒，但美國影藝學院會員琥碧戈柏在受訪曾說，威爾史密斯可以保留獎項，會再討論懲處方式，

反觀，克里斯洛克遇到緊急情況，依舊臨危不亂主持完典禮，獲得西方社會一片好評，30日起開賣的世界巡迴個人脫口秀《Ego Death》票券全數售罄，根據影視媒體《Variety》報導，他的脫口秀最低價格已從46美元(約台幣1320元)，遭到黃牛炒作到341美元(約台幣9790元)，現在官網漲到1025美元(約台幣28000元)，且近期的場次也都全部賣光。