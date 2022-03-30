1名男大生在《Dcard》崩潰發文，媽媽帶他去剪頭髮，過程中設計師疑似不滿媽媽質疑剪太短，直接抓起原PO的頭髮用力剪，事後造型和原本的示意圖相差非常大，和設計師反映對方竟回：「你媽不是會燙，這個自己燙就跟圖片一樣了」原PO氣炸，貼文一出引起網友們熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫下，因為人在外地讀書，前幾天放假家時，因為想說家裡附近的理髮廳還有剩下幾百塊的儲值金，便和媽媽一起去剪頭髮，原PO表示，剪髮後才是惡夢的開始，他先給設計師看過造型後，便把眼鏡拿下。

在剪髮的過程中，媽媽發現原PO的頭髮好像剪太短，便向設計師反映，對方疑似不滿遭到質疑，便大聲的跟媽媽說：「限制東限制西要怎麼剪？」回家後原PO看到頭髮整個大大傻眼

原PO發文表示，剪的跟示意圖剪得完全不一樣，感覺就是意氣用事找我的瀏海報仇，傳訊息和設計師反映。不料對方卻回：「頭髮燙起來就會跟照片中的一樣了，你媽不是會燙，自己燙就好了，記得不要燙到髮根」。原PO只好自嘲的說：「整件事讓我深刻體會到，以後記得戴隱眼去剪頭髮」。

網友們看到後紛紛留言：「這隨便給一個路人剪都還不會那麼慘」、「你媽不是會燙，這句超酸欸，太沒有職業道德了吧」、「聽他在唬爛 你發的圖都能當梗圖了」、「你有沒有考慮直接剃掉」、「在頭髮上省錢真的十有八九會出事」、「笑死，別再跟媽媽去了」、「100塊快剪都剪的比他剪的好了」。