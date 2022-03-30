疫情升溫，台東縣4月2日不夜山海電子音樂季如期舉行。（蔡旻妤攝）

台東縣近日出現10例新冠確診個案，為避免疫情擴散，台東縣長饒慶鈴在疫情記者會上宣布4月5日前全縣暫不開放遶境活動，4月9日公務人員運動會也取消。然而自4月2日一連2天的「不夜山海電子音樂季」活動如期舉行，民眾表示「萬一感染誰負責？」另有人說，沒必要取消所有活動，看法兩極。

張姓民眾說，「萬一有人感染，誰要負責任？」目前台東感染源不明，尤其病毒感染力強，若貿然舉辦活動，風險很大，近期活動應該取消停辦或延期辦理。另有人表示，高雄疫情同樣緊張，但大港開唱卻如期舉辦，還湧入逾2萬人潮，「活動嚴格做好防疫措施，大家配合落實個人防疫，實在沒有必要把活動全取消」。

文化處長顏志光表示，除規定戴口罩、量體溫、手部消毒及實聯制登記等防疫規定外，會場將設置3個進出口處作為出入人員控管，入場須出示施打2劑疫苗證明，未施打2劑者禁止入場，而活動也全程禁止飲食，現場會派員巡視勸導，活動防疫計畫也已核定。

饒慶鈴於疫情記者會說，台灣目前各活動都以中央流行疫情指揮中心準則為主，衛生福利部長陳時中也說，感覺最近的疫情跟病毒有類流感化的趨勢，許多染疫民眾是無症狀，甚至都已打完2劑以上疫苗。因此台東縣府希望在各種狀態下，在遵守防疫規範下，讓活動多元持續進行。

縣府強調，考量台東縣近期出現確診者，遶境活動人潮流動性高，參加的人員及圍觀群眾不易做好實防疫措施，故暫時不開放遶境活動。而定點式的宗教集會活動達500人以上仍須提報防疫計畫，並經核准後辦理，同時會視疫情狀況滾動式修正。