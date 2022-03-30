為了讓孩子們體認到珍愛地球已倒數計時，刻不容緩，矽品精密攜手逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心，藉體驗綠能科普實驗教學方式，以企業社會責任（CSR）與學校社會責任（USR）的精神，於兒童節前夕前進東勢偏鄉石城國小，舉辦「點亮石城．矽手綠能－環保公益科普教育活動」，培植學生減碳愛地球的觀念和興趣。

在2050淨零碳排趨勢下，為讓氣候行動不只是願景，從環境永續教育著手，以凝聚大眾共識，帶動社會響應，矽品精密與學術界合作，邀請逢甲大學副教授賴奇厚帶領學生共同體驗綠能教育活動，將科普實驗帶到偏鄉，以寓教於樂的方式讓學生快樂學習綠能科技與水處理技術的相關知識。

賴奇厚秉持推廣環境友善的理念，自行開發綠能科普實驗的教具，透過動手實作（DIY）的活動，提升學生科普知識；經由探討綠色能源議題，鼓勵學生積極參與環境永續行動，以實驗引導低年級學生瞭解生命教育與水循環系統，認識魚菜共生的互利生態系統。

此外，也帶領高年級學生製做酵母菌火箭，透過產出的生質氣體，以趣味競賽的方式比賽，看誰的火箭能夠飛得最遠，從中了解酵母菌的醱酵作用，進而延伸至再生能源與非再生能源對於環境的影響。

矽品精密處長莊欽傑表示，矽品精密致力打造綠能低碳環境，在2010年就開始積極籌畫推展再生能源，2012年起陸續在各廠完成建置太陽能發電系統，尤其在矽品中科廠建置了國內封測業單一廠址最大規模的太陽能發電系統，獲得綠色工廠之殊榮，2020年也獲得台中市政府授證表揚為綠能節電優良企業。

莊欽傑表示，未來矽品將持續以企業公民的角色，前往更多偏鄉國小，推廣環保公益科普活動，以模組化實驗方式，帶領學生認識綠色能源的基礎科學，透過多元體驗活動建立學生水循環與生態系的認知，協助養成未來更多綠色能源及水資源的環境技術人才。

在知識與科技日新月異的同時，全球暖化問題雖已嚴重衝擊地球生存環境，但矽品精密相信今日參與環保公益科普教育活動的孩子們當中，會有更多守護地球，推動淨零碳排的種子持續推廣環境教育，必能獲得社會響應，共同邁向節能減碳，地球永續的美好未來。