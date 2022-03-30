花蓮一名50多歲罹患中風廖姓男子，因胸部突感劇烈疼痛即便失去意識，經檢查，確診為急性A型主動脈剝離且合併心包膜填塞（心臟被血塊壓迫），所幸在醫療團隊即時搶救下，成功挽回一命。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名50多歲罹患中風廖姓男子，某天深夜胸部突感到劇烈疼痛即便失去意識，經送醫檢查，確診為急性A型主動脈剝離且合併心包膜填塞（心臟被血塊壓迫），由於主動脈剝離可謂最致命的心血管疾病，幸在醫療團隊即時搶救下，成功挽回廖男一命。

「主動脈剝離可說是最致命的心血管疾病，48小時內的死亡率高達50％」，花蓮門諾醫院心臟外科醫師黃振銘指出，主動脈是全身最大的動脈，全身重要器官幾乎都由主動脈的血液供應，因此，若主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死，死亡率相當高。

黃進一步說明，主動脈剝離分成A型和B型，若患者確診急性A型主動脈剝離，必須立即安排手術，每延遲1小時手術，就會增加1％死亡率，B型主動脈剝離危險性相對較低，一般不需緊急手術。

黃振銘說，急性主動脈剝離通常沒有前兆，一旦內膜突發破裂剝離就會發生，尤其是血壓急遽升高時，如發怒、喝酒或是激烈性行為等，都可能造成血壓突然增高，誘發主動脈剝離，雖然主動脈剝離好發年齡約50-70歲，但藝人黃鴻升發病時僅36歲，仍不容小覷。

且主動脈剝離患者典型症狀會出現劇烈胸痛，一旦發生須立刻送醫，否則很可能錯失搶救時機而無法挽回生命。不過不是每個急性主動脈剝離的病人都會出現典型症狀，有15％的病人是沒有胸痛的表現，而是昏倒或出現中風症狀，還有一小部份病人是肢體無力、冰冷。

黃振銘表示，罹患主動脈剝離者中，近8成有高血壓病史，因此血壓控制不容輕忽，若家族有主動脈剝離病史，通常30至40歲就要有警覺性，因年輕發病的可能性高，更要提早監控血壓及主動脈大小。一般三高患者，則需要養成每天定時量測血壓、控制血糖、血脂肪以及運動的習慣。

另外，氣溫驟變時也容易引發主動脈剝離，他也提醒民眾，一旦發生胸悶、胸痛等情形，立即就醫才是保命之道。