俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，普丁此舉引發西方各國發動全面經濟制裁，近日更傳出有俄羅斯富豪旗下價值高達7500萬美元（約新台幣21億）的豪華遊艇遭到英屬直布羅陀當局以「符合債權人的合理主張」為由扣押，而背後提出申請的債權人為美國銀行集團摩根大通。

綜合外媒報導，直布羅陀當局周一透露，摩根大通獲得法院許可，授權直布羅陀港務局扣押俄羅斯富豪Dmitry Pumpyansky的這艘長達73公尺、價值達7500萬美元遊艇，這是摩根大通對俄羅斯遭經濟制裁對象進行的首波正式行動。

Dmitry Pumpyansky在10日被歐盟列入制裁名單，5天後也被英國列為制裁對象，與其他受制裁的俄羅斯富豪們相同，Dmitry Pumpyansky積極尋求重組名下資產，選擇出售他在俄羅斯最大鋼管製造商TMK PJSC的股份，並退出董事會。

摩根大通對俄羅斯的曝險相對較低，據上月提交給監管單位的數據顯示，俄羅斯並不是除了美國之外的前20大曝險國家。至於扣押俄羅斯富豪遊艇的舉動，摩根大通拒絕回應此事，直布羅陀當局發言人則說，「摩根大通是根據其抵押貸款的權利所採取行動。」