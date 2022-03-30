開出端午第一槍！距離端午還有一段時間。不過飯店業的「粽子大戰」已經提前開打，天成飯店集團聯手旗下飯店台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，主廚團隊大展廚藝、聯袂出擊，將經典拿手料理結合創意，推出六款風味獨具的精緻珍粽，瞄準端午送禮市場，也希望為飯店業餐飲業績注入一劑強心針。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，雖離端午佳節仍有一段時間，但近年來消費者習慣改變，會提前訂購端午粽，因此也推出早鳥9折優惠來搶商機。而除了傳統中式風味，更規劃出特色創意粽，選料融入鮮甜鮑魚、養生東昇南瓜、廣式臘味等，呈現繽紛多元的豐富食感。此外，顧及越來越多素食人口，深獲好評的素粽更為每年單購的明星商品，加入紅藜入粽，美味零負擔。不論企業送禮或團聚應景自用，皆是最佳選擇，預估可以提升餐飲業績一成以上。

包括屢獲媒體評比得獎及年年熱銷的寧式東坡肉御粽，匯聚海陸珍味的極品鮮鮑荷香粽，經典傳統的粵式富貴裹蒸粽及廣式雙臘猴菇粽，另有創意及健康養生的金瓜嫩雞栗子粽及紅藜北菇素香粽，單顆售價98元至250元，自2022年4月18日至2022年6月3日開放訂購，送禮自用都矜貴華麗，盡顯大方實惠。

天成飯店集團以嚴選食材、創意巧思，搭配上繁複工序，獻藝出鮮潤豐美、葷素俱全的精緻香粽。於2022年5月13日前預定且付款可享9折早鳥優惠。其中台北天成大飯店招牌的寧式東坡肉，為暢銷菜色，更是年菜評比競賽時的常勝軍，東坡肉豐腴軟嫩的美味，將深受消費者青睞的寧式東坡肉入粽，成為每年端午節禮盒的經典款，以特選長糯米與東坡肉滷汁均勻拌入後，與紹興酒、雞骨、中藥材，經文火熬製8小時而成，搭配最佳拍檔客家酸菜，讓美粽從裡到外每口都能吃到濃郁的肉香，爽口的酸菜讓入口層次更多元，一口接一口欲罷不能。